سائرون يطرح شروطه بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل

2019/12/20 | 13:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون في العراق رامي السكيني الجمعة، على وجوب عدم "اختيار رئيس وزراء من مزدوجي الجنسية، وان لا يكون مرفوضا من ساحات الاعتصام"....

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