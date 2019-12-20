نص بيان المرجع السيستاني حول قانون الانتخابات واستمرار التظاهرات

2019/12/20 | 13:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تنشر نص بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، والذي القاه عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء اليوم الجمعة 20/ كاون الاول /2019.أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم لا يزال البلد يعيش أوضاعاً صعبة ومقلقة، […]

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