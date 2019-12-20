ما هي أسباب فشل الطبقة السياسية العراقية في تعيين رئيس حكومة؟

2019/12/20 | 13:26 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الباحث الأمني والسياسي معن الجبوري إن هناك أزمة حقيقية تعيشها الكتل السياسية والحكومة العراقية، بشأن تكليف رئيس حكومة جديد.



وأرجع الجبوري تأخر فشل الطبقة السياسية العراقية في تعيين مرشح يتم التوافق عليه، إلى أن معظم الذين رشحوا أنفسهم أو الذين تم تداول أسمائهم في الأوساط الحكومية هم من الأحزاب التي يرفضها الشارع العراقي والمتظاهرون.



من ناحية أخرى لم يحدد المحتجون أسماء من جانبهم، لأنهم لا يملكون قيادة توجه وتؤطر مطالبهم.

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