المرجعية العليا تنتقد غلق المؤسسات الحكومية والتعليمية وتدعو الى اجراء انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون منصف لها

2019/12/20 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء -اين]قرأ الشيخ الكربلائي نص ما ورد من مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف خلال خطبة الجمعة اليوم من كربلاء وفيما يلي نصها :

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