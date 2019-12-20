2019/12/20 | 13:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..



خطبة المرجعية: العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية تُجبر على غلق أبوابها دون ضرورة تدعو الى ذلك

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