2019/12/20 | 13:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية: الشعب مصدر السلطات ومنه تستمد الحكومة شرعيتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 13:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية: الشعب مصدر السلطات ومنه تستمد الحكومة شرعيتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية: الشعب مصدر السلطات ومنه تستمد الحكومة شرعيتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).