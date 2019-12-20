الهند تستعين بالتجربتين العراقية والإيرانية في قمع التظاهرات

2019/12/20 | 13:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، قطع خدمات الإنترنت عن أجزاء من شمال البلاد، وفرضت حظرا على التجول في إحدى مدن الجنوب، بعد مقتل اثنين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين غاضبين من قانون جنسية يحمل تمييزا ضد المسلمين.

وانتشرت الاحتجاجات في أنحاء الهند منذ دفعت الحكومة الهندوسية بالقانون الجديد في البرلمان الأسبوع الماضي، في أقوى مظاهر الاعتراض منذ تولى ناريندرا مودي رئاسة الوزراء في 2014، بحسب وكالة "رويترز".

وبعد سقوط قتيلين في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية، وصل عدد القتلى في أحداث العنف المرتبطة بالاحتجاجات إلى سبعة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن 20 من أفراد الشرطة أصيبوا في الاشتباكات في مانجالورو، وإن حظرا للتجول فُرض في المدينة حتى منتصف ليل 22 كانون الأول.

وقال المتحدث جورو كامات: "انتشرت قوات الشرطة في أنحاء المدينة، ووضع الأمن والنظام مستتب تماما الآن، وكل شيء تحت السيطرة".

وفي أوتار براديش، أكثر ولايات الهند تعدادا وإحدى نقاط التوتر الطائفي بين الهندوس والمسلمين، أمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت عن الهواتف المحمولة، وخدمات الرسائل النصية، في سبع مناطق حتى يوم السبت.

وقال أوانيش كومار آوستي، المسؤول الذي أصدر هذا الأمر في الولاية، إن الهدف منه منع انتشار المواد الملهبة للمشاعر، ما قد يزيد الوضع الأمني سوءا.

واحتجزت الشرطة في أوتار براديش حوالي 100 شخص، للاشتباه في إثارتهم للشغب.

وفي نيودلهي، نشرت الشرطة مزيدا من قوات الأمن حول المسجد الجامع، وهو واحد من أكبر مساجد البلاد، قبيل صلاة الجمعة.

ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أيسر بالنسبة للأقليات غير المسلمة، التي جاءت من أفغانستان وبنغلادش وباكستان، واستقرت في الهند قبل عام 2015.

ويقول معارضو القانون إن استبعاد المسلمين ينم عن تحيز، وإن منح الجنسية على أساس الدين يقوض الدستور العلماني.

ويرى المعارضون في القانون خطوة جديدة من جانب حكومة مودي لتهميش المسلمين، الذين يشكلون 14% من سكان الهند.

أما الحكومة، فتقول إن الهدف من القانون مساعدة الأقليات الدينية التي تواجه اضطهادا في الدول المجاورة التي يغلب على سكانها المسلمون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تستعين بالتجربتين العراقية والإيرانية في قمع التظاهرات) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تستعين بالتجربتين العراقية والإيرانية في قمع التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).