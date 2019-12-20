{الحزام الأخضر}.. مبادرة لحفظ الدم العراقي وحقوق المتظاهرين من الانتهاك

2019/12/20 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الاجتماع التحضيري الأول لإطلاق مبادرة فريق الحزام الاخضر برئاسة فاتن عبد الواحد الحلفي عضو مجلس المفوضين.

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