عمود كهرباء يصرع طفلة شرقي البصرة

2019/12/20 | 13:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقيت طفلة مصرعها بصعقة من عمود للكهرباء جراء هطول الامطار الاخيرة في احدى المناطق التابعة لقضاء شط العرب شرقي البصرة.

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