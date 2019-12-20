2019/12/20 | 13:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، ان العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت مصاعب حقيقية لكن البلدين يجب أن يعملا وفقا لما اتفق عليه زعيماهما لإرساء علاقة ثنائية مستقرة.

جاء هذا على لسان له يو تشنغ نائب وزير الخارجية الصيني خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، وذلك بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وذكر البيان أن المسؤولين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بكوريا الشمالية وأن الصين أكدت موقفها بأنها ستؤمّن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: علاقتنا مع واشنطن مرت بمراحل صعبة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: علاقتنا مع واشنطن مرت بمراحل صعبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).