:”ديفيد هيل” نائب وزير الخارجية الأميركية في لقاء على قناة “الشرقية نيوز”

2019/12/20 | 13:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- !”لنا حق الرد لحماية مصالحنا في العراق” سالم لطيف وعلى نفس المبدأ للسيد “ديفيد” فإن من حق العراقيين الرد أيضاً عندما يتعرض جيشهم الوطني أو حشدهم الشعبي أو مصالحهم العامة […]

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