يا حُماةَ الخيرِ صونوا كربلا

2019/12/20 | 13:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة بقلم الكاتب والاعلامي حميد حلمي البغدادي في التأكيد على التراحم والتضامن بين المؤمنين المتمسكين بحبل الولاية، وفي الردّ على تلك الممارسات الحاق...

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