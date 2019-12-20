تأريخ أسود بأرض السواد

2019/12/20 | 13:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزيز الخزرجي/ فيلسوف كوني : سيندم الشعب العراقي: ألسيد رئيس الوزراء ألذي إستقال ..بعد إستلامه إشارات من المرجعيّة والقوى الغير المنصفة المتحاصصة إما جهلاً أو حسداً أو حقداً؛ قد […]

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