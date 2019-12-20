2019/12/20 | 13:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابراهيم امين مؤمن الجزء الأول قلبٌ ذو شطريْن… جلسَ يعقوبُ إسحاق صباحًا بجانبِ الحاخامِ الأعظمِ في أكبر معبدٍ يهوديّ على أرض إسرائيل ، وكان مرتديًا ثوباً أسود وقبعة سوداء ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قنابلُ الثقوبِ السوداءِ – أبواقُ إسرافيلِ خيال علمي ..الرواية المشاركة في كتارا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قنابلُ الثقوبِ السوداءِ – أبواقُ إسرافيلِ خيال علمي ..الرواية المشاركة في كتارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).