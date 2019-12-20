مردان لـ(دجلة): دعوة المرجعية لحكومة غير جدلية تنسجم مع مطالبنا

2019/12/20 | 14:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناشط مدني من محافظة بابل ظافر مردان، اليوم الجمعة، أن دعوة مرجعية النجف لحكومة غير جدلية تنسجم مع مطالب المتظاهرين.وأشار مردان في حديثه لـ(دجلة) إلى أن الطريق مقطوع...

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