2019/12/20 | 14:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، ان على البيت الشيعي اختيار رئيس وزراء جديد بغض النظر عن رضا أو قبول باقي الاطراف السياسية.

وقالت المتحدثة باسم النصر، ايات مظفر نوري، في بيان تلقت "الغد برس" ان "من الواضح لنا جميعاً ان الكرة رميت في البيت الشيعي المتمثل بالكتل الخمس الكبيرة".

واضافت "المشكلة الاولى، يجب اختيار رئيس مجلس وزراء (البيت الشيعي) لإرضاء الشارع العراقي وغير ملزمين بإرضاء باقي الاطراف السياسية"، مشيرة الى ان "المشكلة الثانية هي قانون الانتخابات (المادة 15 والمادة 16) يجب المضي بالأغلبية (البيت الشيعي) مع مراعاة باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي".

وتابعت ان "المشكلة الثالثة هي الانتخابات المبكرة وعلى البيت الشيعي بالتوافق مع باقي الكتل ولكن ليس على حساب الشارع العراقي"، موضحة انه "اذاً ان المرجعية تأمر البيت الشيعي ومن يدعي مرجعيتها، وتنصح وتشير لباقي الكتل بما يأتي في خطبها التي فيها مصلحة للصالح العام الذي قد يتطلب بعض التنازلات للمصلحة العليا للبلد".

واختتمت نوري، بالقول "لذا على الجميع ان يتكاتف لعبور الازمة والا فالجميع سيخسر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النصر: على البيت الشيعي اختيار رئيس وزراء وان لم ترضى باقي الاطراف السياسية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النصر: على البيت الشيعي اختيار رئيس وزراء وان لم ترضى باقي الاطراف السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).