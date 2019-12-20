مقرب من الصدر: التظاهرات ستتصاعد اذا لم تتفق الاحزاب على رئيس وزراء مهني ومستقل

2019/12/20 | 14:36 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد مقرب من زعيم التيار الصدر وتحالف سائرون مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ان موجة التظاهرات ستتصاعد اذا لم يتم الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء مهني ومستقل.وقال...

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