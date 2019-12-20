تحالف القوى يرفض التصويت لاي مرشح غير مستقل لمنصب رئيس مجلس الوزراء

2019/12/20 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ، ان تحالفه لن يدعم او يصوت لاي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء ما لم يكن مستقلا وغير تابع لجهات حزبية.وشدد النائب الدهلكي ،اليوم الجمعة، على ان محاولات ترشيح حزبيين وغير مستقلين والقفز على المواصفات التي وضعها الشباب المنتفضة في ساحات التظاهر هو استفزاز لمشاعرهم […]

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