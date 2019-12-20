صحيفة: أحزاب العراق ستختار حكومة تُناسب مصالح إيران

2019/12/20 | 14:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق نشرت صحيفة “العرب” السعودية، تقريراً موسعاً عن تطورات الأحداث في #العراق، وما يرفقها من تمدد #الاحتجاجات مع استكمال الأحزاب السياسية مشاريعها في سبيل اختيار الرئيس الجديد […]

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