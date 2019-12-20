التحالف الكردستاني يكشف أسباب رفضه التصويت على مادتين بقانون الانتخابات

2019/12/20 | 14:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الكردستاني أسباب رفضه التصويت على المادتين الخلافيتين بقانون الانتخابات.

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