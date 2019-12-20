2019/12/20 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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الحكيم يدعو للالتزام بما جاء في خطبة المرجعية ويعتبره طريقاً آمناً للخروج من الأزمة

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

حذرت رئيس لجنة التعليم النيابية، غيداء كمبش، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، من مستقبل مجهول ينتظر طلبة الدراسات العليا في عموم جامعات البلاد، بسبب قانون التقاعد الموحد.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أكثر من

بغداد اليوم-بغداد

رأى القيادي في كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، الجمعة (20 كانون الأول 2019) أن خطبة المرجعية قدمت حلولاً جوهرية، وعلى الجميع الالتزام بها.

وقال العبودي في تغريدة على منصة "تويتر"، إن "خطبة المرجعية الدينية ف

بغداد اليوم- بغداد

أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، تاييده لما ورد بخطاب المرجعية الدينية العليا، داعياً الى الالتزام ببنوده ومضامينه.

وقال الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &

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