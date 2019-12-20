موسوي: بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم

2019/12/20 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بتصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ضد إيران.

وقال موسوي، إن بومبيو جاء من منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية، تمارس التعذيب الى وزارة الخارجية الاميركية، ونقل أفكاره الجهنمية الى المجال الدبلوماسي والذي يعتبر مجالا حضاريا، وانه ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم، وليس له مكانة في هذا المجال على حد قوله.

وأضاف موسوي، أنه عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف، بحسب تعبيره.

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