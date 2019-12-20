2019/12/20 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اعلن رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني ،الجمعة، عن فتح الاجهزة الامنية تحقيقا في ملابسات استهداف منزله من قبل مجهولين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا باستهداف منزلي من قبل مجهولين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا باستهداف منزلي من قبل مجهولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).