2019/12/20 | 15:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، اصابة ضابط و3 جنود بانفجار مزدوج بعبوتين ناسفتين في حوض الوقف شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة اربعة منتسبين بينهم ضابط بانفجار مزودج شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة اربعة منتسبين بينهم ضابط بانفجار مزودج شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).