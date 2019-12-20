“أبي صيدا”.. مدينة عراقية تحت سطوة العشائر و”داعش”

2019/12/20 | 15:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تشهد ناحية “أبي صيدا” التابعة لمحافظة #ديالى، توتراً أمنياً أدى إلى نزوح عشرات العوائل على غرار العديد من مناطق المحافظة التي باتت عرضة لهجمات عناصر تنظيم […]

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