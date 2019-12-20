صالح العراقي يعيد فتح صفحته من اجل ابو دعاء العيساوي: يعين مستشاراً خاصاً للصدر

2019/12/20 | 15:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الجمعة، بتعيين ابو دعاء العيساوي معاونا خاصا ومستشارا له.وقال الصدر في منشور نقله عنه صالح محمد العراقي الذي كان قد اعلن عن اغلاق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “بعد ان تبين لي الحق..وانه لازال على نهج ابينا الصدر (قدس) وانه لن يحيد […]

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