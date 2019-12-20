ترمب يطالب بمحاكمته فورا ويعترض على طريقة تعامل الديمقراطيين مع الملف

2019/12/20 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، على خلفية الإجراءات المتبعة في عملية مساءلته في مجلس النواب.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، ان النواب الديمقراطيين لم يمنحوه إجراءات سليمة في مجلس النواب، أو محامين أو شهودا أو أي شيء، على حد تعبيره، مضيفا ان الديمقراطيين يريدون الآن أن يملوا على مجلس الشيوخ، طريقة إدارة المحاكمة، في إشارة منه الى رفض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، تسليم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ، قبل أن تعلم كيفية إدارتها من قبل الجمهوريين.

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