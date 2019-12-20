السيد الحكيم: توجيهات المرجعية خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية

2019/12/20 | 15:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، بإتباع التوجيهات التي اصدرتها المرجعية خلال خطبة الجمعة اليوم.

ووصف السيد الحكيم في بيان، التوجيهات الأخيرة للمرجعية، بأنها خارطة طريق تمثل الطريق الآمن للخروج من الأزمة الحالية، والعبور بالبلاد الى بر الأمان، مختتما البيان بهاشتاك تضمن عددا من العبارات وهي، لا لترهيب الناشطين، لا لغلق المدارس والمؤسسات، لا للتدخلات الخارجية، حكومة انتقالية غير جدلية، نعم لاستعادة هيبة الدولة، قانون انتخابي منصف، مفوضية مستقلة ونزيهة، انتخابات مبكرة، إصلاحات شاملة، القضاء على الفساد والمحاصصة وتحقيق العدالة الاجتماعية، الشعب مصدر السلطات.

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