هزة أرضية تضرب باكستان وأفغانستان وشمال الهند

2019/12/20 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

وقعت هزة أرضية، الجمعة (20 كانون الأول 2019)، في مناطق باكستان وأفغانستان وشمال الهند

وأفادت وكالة "رويترز" بوقوع هزة أرضية، شعر بها سكان باكستان وأفغانستان وشمال الهند.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بـ 6.1 درجة على مقياس ريختر وبعمق 210.2 كلم.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "المباني السكنية اهتزت" في باكستان.

من الجدير ذكره، أن شبه القارة الهندية عانت خلال العقود الأخيرة من أعنف الزلازل في العالم.

بغداد اليوم-متابعة

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بغداد اليوم-متابعة

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بغداد اليوم-متابعة

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