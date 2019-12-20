أردوغان يهدد فاغنر في ليبيا المدعومة من روسيا

2019/12/20 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خلفية حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذرا منم حاولات إضفاء الشرعية عليه، على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب زيارته إلى ماليزيا، حيث قال أردوغان إن “حفتر ليس سياسيا شرعيا، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما السراج […]

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