شاهد ابناء “وليد توفيق” و”جورجينا رزق” تلفت الأنظار

2019/12/20 | 15:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شارك الفنان اللبناني وليد توفيق متابعيه عبر “إنستغرام” بصورة لأبنائه، وأرفقها بتعليق قال فيه: “المال والبنون زينة الحياة الدنيا.علي.الوليد، نور”.ولفتت ابنته نور الأنظار، خصوصا أنها ابنة ملكة جمال لبنان السابقة جورجينا رزق.وتساءل متابعون عن سر جمالها، وفيما إذا كانت قد ورثت ذلك من والدتها.واعتبر البعض أن نور نسخة […]

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