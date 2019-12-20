2019/12/20 | 15:36 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتخابات بلا سلاح ومطالبة النخب بتسلّم الحكومة الجديدة: النص الكامل لخطبة المرجعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتخابات بلا سلاح ومطالبة النخب بتسلّم الحكومة الجديدة: النص الكامل لخطبة المرجعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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