2019/12/20 | 15:36 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة الاسراع باقرار قانون الانتخابات واجراء انتخابات مبكرة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انتخابات بلا سلاح ومطالبة النخب بتسلّم الحكومة الجديدة: النص الكامل لخطبة المرجعية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتخابات بلا سلاح ومطالبة النخب بتسلّم الحكومة الجديدة: النص الكامل لخطبة المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).