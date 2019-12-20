اليوم.. الايزيديون في محافظة نينوى يحتفلون بعيد الصيام

2019/12/20 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى

احتفل الايزيديون في محافظة نينوى اليوم الجمعة، بعيد الصيام او ما يعرف عيد الخالق أو الصوم الكبير، ويمارسون فيها عدة تقاليد وممارسات طقسية

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