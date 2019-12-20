أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر

2019/12/20 | 15:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي بفضل تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات

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