اليابان تدعو إيران للالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي

2019/12/20 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

طالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، الرئيس الإيراني حسن روحاني بالالتزام بتعهدات بلاده بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيرا إلى أن اليابان ستبذل ما في وسعها لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات رئيس وزراء اليابان في مستهل اجتماع مع روحاني في طوكيو، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ووقعت الولايات المتحدة ودول أخرى في 2015 على الاتفاق النووي، الذي يلزم إيران بتقييد قدرات تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في العام الماضي، وأعاد فرض عقوبات على طهران بهدف الضغط على اقتصادها، عن طريق وقف مبيعاتها من النفط الخام.

وكانت اليابان مستوردا رئيسيا للنفط الإيراني على مدى أعوام قبل العقوبات.

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