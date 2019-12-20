الامم المتحدة تعرب عن أسفها نتيجة التطورات الأخيرة في ليبيا

2019/12/20 | 15:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن أسفها نتيجة التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا في بيان لها أنها "مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدمًا في مسعاها لترميم الموقف الدولي في ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء".

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