2019/12/20 | 15:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية تضرب ثلاث دول آسيوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب ثلاث دول آسيوية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب ثلاث دول آسيوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).