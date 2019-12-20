الحكيم: المرجعية حددت طريقاً امناً للخروج من الازمة الحالية

2019/12/20 | 15:38 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، بالإخذ بخطبة المرجعية الدينية لأنها تمثل الطريق الامن للخروج من الازمة الحالية.وقال الحكيم في بيان تلقته /SNG/، ان “خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا في بيانها خلال خطبة الجمعة لهذا اليوم والتي نطالب بالإخذ بها لأنها تمثل الطريق الامن للخروج من الازمة الحالية والعبور ...

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