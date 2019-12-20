العبودي : المرجعية وضعت الحلول الجوهرية لحل الازمة السياسية وفق السياقات

2019/12/20 | 15:38 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اعتبر المتحدث باسم كتلة “صادقون” ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية نعيم العبودي ،الجمعة، ان خطبة المرجعية الدينية وضعت حلول جوهرية لحل الازمة السياسية وفق السياقات .وقال العبودي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، تابعتها وكالة /SNG/،ان “في خطبة المرجعية الدينية حلول جوهرية لحل الازمة السياسية وفق السياقات القانونية والدستورية والكل يجب ...

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