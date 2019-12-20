برشلونة يعلن تفاصيل إصابة فاتي

2019/12/20 | 15:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدر نادي برشلونة ظهر اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا حول الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق الشاب أنسو فاتي، خلال لقاء الكلاسكيو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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