2019/12/20 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في بادرة فريدة من نوعها، أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن مواجهة كأس السوبر أمام فريق لاتسيو يوم الأحد القادم، في الرياض، ستشهد ارتداء لاعبي الفريق قمصاناً تحمل أسماءهم باللغة العربية.ووفقا لما أعلنه النادي عبر موقعه الإلكتروني، سيرتدي لاعبو «البيانكونيري» قمصاناً مزينة بالخط العربي، تم تصميمها بالتعاون مع فنان الخط العربي السعودي شاكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: قمصان يوفنتوس بأسماء «عربية» في «السوبر الإيطالي» بالرياض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: قمصان يوفنتوس بأسماء «عربية» في «السوبر الإيطالي» بالرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).