مدرب منتخب فرنسا يرفض مجددا العفو عن كريم بنزيما

2019/12/20 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم على قراره الخاص بتجميد مشاركة مهاجم ريال مدريد كريم ...





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