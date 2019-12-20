نائب عن سائرون: السياسيون لا يريدون مرشح الشعب خوفا على المناصب والمكتسبات

2019/12/20 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي، حاجة العراق لرئيس وزراء لا يخضع للضغوط الإقليمية والدولية.

وأوضح العقابي في تغريدة على تويتر، ان القوى السياسية لا تقبل برئيس للوزراء مرشح من قبل الشعب، لأنها تخاف على مناصبها ومكتسباتها، وخوفا من محاسبتها، مضيفا ان البلاد بحاجة الى رئيس للحكومة، لا يخاف ولا يأتمر بأوامر دول الجوار والقوى الدولية، فيما اختتم العقابي تغريدته بجملتي الشعب أقوى من الطغاة، ورئيس وزراء عراقي للنخاع.

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