2019/12/20 | 16:38 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخلل الحكومى يهدد بلاد عربية.. الرئيس العراقى يبحث عن مرشح توافقى لحل أزمة تشكيل حكومة جديدة.. ولبنان فى رحلة البحث عن رئيس وزراء تكنوقراط.. وشرعية ح... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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