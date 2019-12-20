بعد اتهامه وتجميده.. الصدر يزكّي أبو دعاء العيساوي ويعينه مستشاراً عسكرياً

2019/12/20 | 16:38 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



منح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، القيادي في سرايا السلام “ابو دعاء العيساوي” ث...

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