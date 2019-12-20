2019/12/20 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد خطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله محمد إمامي كاشاني، بان الأميركيين والصهاينة يخططون لإخضاع الشعب الإيراني، إلا أن هذا الشعب المقاوم يقف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني المقاوم يقف بطاقاته الذاتية أمام المجرمين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطيب جمعة طهران: الشعب الإيراني المقاوم يقف بطاقاته الذاتية أمام المجرمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).