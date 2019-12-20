نائب عن صادقون: خطبة المرجعية قدمت حلول جوهرية للأزمة السياسية وفق السياقات القانونية

2019/12/20 | 16:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، أن خطبة المرجعية الدينية اليوم الجمعة، قدمت حلول جوهرية للأزمة السياسية الراهنة وفق السياقات القانونية

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