تركيا تعتقل رئيسة بلدية مؤيدة للأكراد

2019/12/20 | 16:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الجمعة، رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وذلك للاشتباه في صلتها بمقاتلين أكراد، في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين للحزب منذ الانتخابات، التي أجريت هذا العام.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، مما أدى لمقاضاة الآلاف من أعضائه وبعض قادته، وينفي الحزب مثل هذه الصلة.

وذكر حزب الشعوب الديمقراطي أن أنقرة عينت رؤساء بلديات بالإنابة في 31 بلدية كان يديرها الحزب في مدن ومناطق في جنوب شرق البلاد منذ الانتخابات، التي أجريت في شهر آذار الماضي.

وأشار إلى أن 23 من رؤساء البلديات التابعين للحزب مسجونون في الوقت الراهن قيد المحاكمة.

ويحكم حزب الشعوب الديمقراطي الكثير من المدن في جنوب شرق تركيا، ويعين عادة رئيس بلدية ورئيسة بلدية مشاركة؛ على سبيل المساواة بين الجنسين.

وقال المصدر الأمني، إن فيليز بولوتكين رئيسة بلدية سور في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد اعتقلت، اليوم الجمعة، وإنه جرى أيضًا اعتقال اثنين من أعضاء مجلس البلدية.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي، إن الشرطة داهمت منزل بولوتكين في وقت مبكر اليوم الجمعة، وأظهرت صور الحواجز المقامة حول مبنى بلدية سور.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن تحقيقات أجريت بشأن بولوتكين في اتهامات بالترويج للإرهاب وإهانة الشعب التركي والبرلمان والحكومة.

وأضافت أنها حضرت جنازات مقاتلين من حزب العمال الكردستاني، وشاركت في مؤتمر صحفي يتعلق بزعيم الحزب عبدالله أوجلان، المسجون منذ 1999.

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