نائب: قانون انتخابات منصف سيكون مكملا للمفوضية التي خرجت من هيمنة الاحزاب

2019/12/20 | 16:39 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد النائب في البرلمان فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، ان قانون الانتخابات الجديد سيكون منصفا ومكملا لقانون المفوضية التي خرجت من هيمنة الاحزاب.وقال الخزعلي،...

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