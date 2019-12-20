2019/12/20 | 16:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن صادقون لرئيس الجمهورية: سنقيلك في حال لم تلتزم بالدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/20 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن صادقون لرئيس الجمهورية: سنقيلك في حال لم تلتزم بالدستور) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن صادقون لرئيس الجمهورية: سنقيلك في حال لم تلتزم بالدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).